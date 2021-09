Armin Senftenberg Donnerstag, 23.09.2021 | 18:46 Uhr

Und was ist mit älteren Menschen die sogenannten Hartz IV Aufstocker die auch in kleinen Wohnungen hausen müssen und die deren Kinder nicht mehr bei ihnen wohnen?

Was ist mit denen die/dem in kleinen Wohnungen hockenden verarmten Single mit oder ohne Kind?

Was ist mit den Rentnern mit Wohngeld und/oder Grundsicherung?

Brauchen nicht auch die von mir genannten Urlaub den sie sich normalerweise nicht leisten können?

Da wird mal wieder für einige die Tür gar nicht erst aufgemacht.