Die Umfragedaten zeigen, dass schon bei der Lebenszufriedenheit Berliner Eltern deutlich schlechter abschnitten als der Bundesschnitt. Sagten vor der Pandemie rund 90 Prozent der Eltern in Berlin und bundesweit, dass sie insgesamt mit ihrem Leben zufrieden sind, so waren es in der Pandemie nur noch knapp Dreiviertel der Eltern in Partnerschaften in Berlin. Deutschlandweit waren es immerhin noch 80 Prozent. Wenn Sie die Grafiken nicht sehen können, bitte hier entlang .

Stadtluft macht frei und Berliner Luft mitunter ganz besonders. Doch viele Eltern haben davon während der Pandemie wenig gespürt. Ängste, Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit – all das erlebten Berliner Eltern während der Pandemie deutlich häufiger als es insgesamt in Deutschland der Fall war. Das zeigt einer Datenanalyse von rbb|24 basierend auf Erhebungen des Wissenschaftszentrums Berlin [wzb.eu] .

In der Tendenz lässt sich sagen, dass Frauen meist mehr litten als Männer. Einzig bei den depressiven Verstimmungen ist es so, dass die Berliner Väter in Beziehungen genauso oft von Problemen berichteten wie Berliner Mütter. Das ist ein deutlicher Unterschied im Vergleich zur Situation im Rest von Deutschland.

Die Daten des WZB legen aber noch andere Erklärungen für die Misere in Berlin nahe. So zeigt sich, dass Berliner Eltern in Partnerschaften sich mit der Betreuung ihrer Kindern deutlich häufiger überfordert fühlten, als es im Rest von Deutschland der Fall war. So geben 50 Prozent der Berliner Mütter in Partnerschaften und 56 Prozent der Väter in Partnerschaften an, sie seien erschöpft, weil sie die Bedürfnisse ihrer Kinder erfüllen müssten und ihnen das nicht gelinge. Zum Vergleich: Bundesweit waren es nur 45 Prozent der Eltern in Partnerschaften.

Was zu dieser starken psychischen Belastung führt, ist nicht einfach zu sagen. Grundsätzlich sind es vor allem Städte gewesen, die das Corona-Virus am stärksten heimgesucht hat und zugleich trafen Maßnahmen wie Lockdowns die Menschen in Städten härter, weil es weniger Platz gibt.

Dass dieser Mangel an Betreuungsangeboten vor allem die Frauen so stark getroffen hat, erscheint auf den ersten Blick verwunderlich. So zeigte eine rbb|24 Datenauswertung, dass sich das Mehr an Care-Arbeit in der Pandemie - also die Arbeit im Haushalt und für die Betreuung der Kinder - eigentlich zwischen den Geschlechtern relativ gleichmäßig verteilt hat.

Der entscheidende Punkt ist aber, wie viel Sorge-Arbeit die Eltern schon vor der Pandemie leisteten. Mütter übernahmen nämlich vor Corona doppelt so viel Care-Arbeit wie Väter. Aline Zucco, Sozialforscherin bei der Hans-Böckler-Stiftung, erklärt, was das für Frauen zur Folge hatte: "Wir sehen, dass die bezahlte Arbeit nicht im gleichen Maße abnahm, wie die Care-Arbeit zunahm. Sprich: Vor allem Mütter mussten Job, Kinder und Haushalt mehr miteinander jonglieren oder ihre eigentliche Arbeit in den späten Abend verschieben."

Vor dem Hintergrund dieser besonderen Belastung lässt sich womöglich erklären, wieso die mangelnde Betreuung der Kinder einherging mit mehr Stress und Ausgelaugtheit bei den Müttern. Es könnte aber auch sein, dass diese Faktoren vollkommen unabhängig voneinander eintraten – schlicht weil die Lockdowns so viele Bereiche des Lebens gleichzeitig in Mitleidenschaft zogen.

Außerdem muss beachtet werden, dass die Zahl der Befragten für Gesamtdeutschland mehrere hundert für jede Elterngruppe beträgt, bei den alleinerziehenden Berliner Müttern wir aber gerade einmal von 63 Befragten reden. Das ist auch der Grund, wieso rbb|24 nicht genauer auf die Situation von alleinerziehenden Vätern in Berlin eingeht: Die Datenlage war mit vier alleinerziehenden Vätern aus Berlin schlicht zu dünn.