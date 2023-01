Pflegekräfte und Pflegebedürftige waren besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen. Das geht aus dem Barmer-Pflegereport 2022 für Brandenburg hervor, den die Krankenkasse am Dienstag in Potsdam vorgestellt hat.

Gleich zu Beginn der Pandemie im April 2020 seien die Corona-Fälle bei Pflegekräften in Brandenburger Kliniken und Praxen auf 4,3 je 1.000 Beschäftigte gestiegen. Dies seien damals elf Mal so viele wie in der Gesamtbevölkerung gewesen. Damals hätten vielfach Masken und Schutzkleidung gefehlt, sagte Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin der Barmer Ersatzkasse Berlin/Brandenburg, dem rbb.

Aber auch die Pflegebedürftigen traf die Corona-Pandemie hart: So war im Januar 2021 jeder zehnte Heimbewohner mit dem Coronavirus infiziert - sieben Mal so viele wie in der Gesamtbevölkerung.

Erst die Impfungen, bei denen Hochbetagte zuerst an der Reihe waren, hätten zu weniger Infizierten und Corona-Toten in den Heimen geführt, so Leyh. Die relativ niedrige Impfquote habe in Brandenburg sicherlich auch Auswirkungen auf die Infektionszahlen gehabt. Ob es auch einen Einfluss auf die Sterblichkeit gegeben habe, lasse sich aus den Zahlen nicht ablesen.