Wie viele Fragen ich hatte: Was kann ich mit meinem christlichen Glauben vereinbaren? Was will Gott von mir? Ich hatte davor das Gefühl, dass ich einfach super viele Dinge unterdrückt habe. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich mich nicht mehr verstecken wollte. Und ich dachte mir auch ganz ehrlich: "Oh Gott, wenn du wirklich so groß und super liebevoll und tolerant bist, hast du mich vielleicht auch so gemacht? Mit diesen Neigungen?"

Eine meiner Fantasien war es, einen Dreier zu haben. Und ich bin dann auch recht ehrgeizig auf dem Gebiet. Innerhalb von zwei Wochen hatte ich also zehn Dates, um diese Dreier zu erleben. Das war allerdings sehr anstrengend und es ist auch absolut nicht das Konzept, was ich so grundsätzlich in meinem Leben leben möchte. Damals war es aber total wichtig für mich, dass ich mich ganz mutig auf den Weg mache und dass ich es einfach tue.