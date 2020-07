Das Landgericht Berlin will am Mittwoch die Entscheidung über die Räumung des Jugendzentrums "Potse" in Schöneberg verkünden. Das teilte das Gericht am Montag mit. Die Entscheidung sollte ursprünglich schon im Januar fallen, die Verhandlung wurde aber kurz nach Prozessbeginn vertagt.

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hatte zivilrechtlich geklagt, damit die Betreiber des Jugendzentrums die Räumlichkeiten in der Potsdamer Straße herausgeben. Dort ist die "Potse" seit rund 40 Jahren als selbst verwalteter Treffpunkt für Jugendliche untergebracht.

Der linksalternative Jugendclub hatte ursprünglich einen Nutzungsvertrag mit dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Dieser war aber selbst nur Mieter, Ende 2018 lief der Vertrag mit dem Eigentümer aus. Die Mieterhöhung vom Eigentümer konnte der Bezirk nicht mehr tragen.