Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 02.09.2020 | 09:10 Uhr

Angesichts des bloßen Beitritts, der es ja nach formalen Regeln und auch inhaltlich war, hat die Vorgeschichte des Beigetretenen faktisch aufgehört. Das ist im Frühjahr 1990 bei den Volkskammerwahlen mehrheitlich leider so gewollt und signalisiert worden. Eine Vereinigung, die ihren Namen wirklich verdient, hätte hingegen die Chance geboten, beide Vorgeschichten in diese Einheit einzubringen - die des west- wie auch die des ostdeutschen Staates. Mit allen Facetten. Was die DDR anbetrifft: Unter anderem bei eingehender Beschäftigung damit, dass sich die Macht v. a. darauf gründete, Herr, Sachwalter und Geburtshelfer DER Geschichte zu sein - eine Vernarrtheit, ein elitäres Gebaren, was erst den tiefen Graben aufmachte zwischen den behauptet Klassenbewussten und den erklärt Unreifen. Andererseits auch, was die DDR an sozialen Beteiligungsrechten hätte einbringen können.