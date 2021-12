Neo Donnerstag, 09.12.2021 | 12:21 Uhr

Also israelkritische Haltung oder Ansicht ist nicht per sé Antisemitismus. Eine kritische Haltung gegenüber der israelischen Politik bedeutet für mich niemals, mit antisemitischen Dingen zu liebäugeln - im Gegenteil - Antisemitismus hat da überhaupt nichts zu suchen. Bedauerlicherweise wird jedoch aus geschichtlicher Weise ein Vieles an Kritikpunkten an Deutschland festgemacht - wobei der widerwärtige Antisemitismus viel weiter zurückgeht und keine reine Deutsche Sache ist. Judenfeindlichkeit ist sowas von dämlich und unbegründet. Wenn ich daran denke, wie viele jüdische Menschen vor gut 100 Jahren und weit davor für Volk und Vaterland eingetreten sind und bereit waren, für das Land, in dem sie lebten, sogar in der Armee ihr Leben zu riskieren und dann die Nazis diesen ekelhaften Krieg gegen sie führten, wird mir schlecht und ich verneige mich in Demut vor allen Juden u. Jüdinnen, denen das größte Unrecht widerfuhr und heute wieder hier oder anderswo widerfährt.