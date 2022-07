Der Grundwasserspiegel in Berlin liege derzeit 20 bis 50 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert. Die Bodenfeuchte sei so gering, dass die Wasserversorgung von Pflanzen bereits seit Mai besorgniserregend schlecht sei.

Die Hitzeglocke über der Region führte am Mittwoch in Langenlipsdorf, Wiesenburg, Potsdam und Berlin-Buch zu Temperaturrekorden. 40 Grad und mehr wurden aber nicht erreicht. Am Donnerstag soll es weniger heiß werden.

Der Umweltverband sieht es nach eigenen Angaben als vordringlich an, den klimagerechten Stadtumbau zu beschleunigen. Als Beispiel nannte der Verband das Konzept der so genannten Schwammstadt . Es sieht vor, Regenwasser vor Ort zu versickern, um so die Grundwasserbestände aufzufüllen.

Neben mehr Dach- und Fassadenbegrünung braucht es nach Auffassung des BUND auch ein besseres Trinkwasserfördermanagement. Dazu gehöre eine vermehrte künstliche Grundwasseranreicherung im Winter, eine stärkere Dezentralisierung der Förderbrunnen und ein Ausgleich des Grundwasserspiegels in sensiblen Naturräumen wie Mooren. "Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden die Sommer in Berlin immer unerträglicher", so BUND-Wasserexpertin Verena Fehlenberg.