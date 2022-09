Das Thermometer zeigt zwölf Grad Außentemperatur während sich Expertinnen und Experten in Potsdam treffen, um über Hitze zu sprechen. An diesem Dienstagnachmittag wird ein Gutachten zum geplanten Hitzeaktionsplan vorgestellt. Auf die nächste Hitzewelle will man im Land besser vorbereitet sein.

Der Klimawandel, fasst das Gutachten zusammen, ist auch in Brandenburg spürbar. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung hat sich die langjährige Mitteltemperatur bereits um 1,3 Grad Celsius erhöht. Doch nicht nur die Mittelwerte steigen, auch Extremereignisse, wie eben Hitze, nehmen zu. Ein Tag gilt dabei als heiß, wenn er mehr als 30 Grad Celsius misst. Gab es von 1951 bis 1960 im Land Brandenburg im Schnitt noch knapp fünf solcher Hitzetage, waren es in den zehn Jahren bis 2020 bereits durchschnittlich 14,6 Tage, also fast dreimal so viele.

Besonders betroffen ist Cottbus mit im Mittel mehr als 19 Hitzetagen von 2011 bis 2020. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei gerade mal zehn Hitzetagen.

Die Zahl der heißen Tage hat auch Auswirkungen auf die Gesundheit. Hitze kann Kopfschmerzen, Übelkeit oder Benommenheit auslösen. Bleibt ein Hitzschlag unerkannt, kann das in seltenen Fällen tödlich sein. Statistisch gesehen sind im Hitzejahr 2018 in Brandenburg etwa 330 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben - ein Extremwert. Der Mittelwert liegt mit 50 Hitzetoten pro Jahr seit 1985 deutlich darunter.