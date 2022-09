Bankole Adeosun ist 23 Jahre alt, lebt in Berlin-Kreuzberg in einer WG, spielt in seiner Freizeit gerne Fußball und möchte gerne Betriebswirtschaft studieren. Geboren wurde Bankole nicht in Berlin, sondern in Nigeria. Wären die vergangenen Monate nicht so gelaufen, wie sie gelaufen sind, Bankoles Geschichte wäre eigentlich keine besondere.

Aber vor einem halben Jahr trieb ihn der Krieg aus dem Land, in dem er eigentlich in ein neues Leben starten wollte. Im Februar wohnte Bankole Adeosun nämlich noch in Kiew, und wollte dort studieren. Aber dann griff Russland am 24. Februar die Ukraine an. Bankole Adeosun hörte die Explosionen in der Stadt, Flugzeuge donnerten über die Häuser und in den Straßen fuhren die Panzer auf. "Das war sehr beängstigend solche Dinge zu sehen".