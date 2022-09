Streit zwischen Berlin und Brandenburg - Brandenburger Grüne nennt SPD-Position zum Neun-Euro-Ticket einen "Fehler"

Mo 12.09.22 | 22:02 Uhr

Kröger/Kirchner-Media Video: rbb24 Brandenburg aktuell | 12.09.2022 | Theresa Majerowitsch | Bild: Kröger/Kirchner-Media

In der Brandenburger Landesregierung aus SPD, CDU und Grünen entbrennt offenbar ein Streit darüber, inwieweit sich das Land um einen Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket bemühen soll. So teilte die Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg, Alexandra Pichl, am Montag mit, die ablehnende Haltung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Landesverkehrsminister Guido Beermann (CDU) sei "ein Fehler".



"Den Fokus auf eine bundesweite Lösung ist richtig", so Pichl, "der regionalen Alternative vorschnell eine Absage zu erteilen ist allerdings grundfalsch." Angesichts der großen Zahl von Pendlern nach Berlin müsse Brandenburg "seinen Teil dazu beitragen, dass den Menschen eine Nachfolgelösung für das Neun-Euro-Ticket angeboten wird. Einerseits durch Unterstützung des Vorschlags für das bundesweite Modell, andererseits durch aktive Arbeit mit Berlin an einem Plan B", stellte Pichl fest und mahnte: "Ein gemeinsamer Verkehrsverbund bedeutet gemeinsame Verantwortung."

imago/Sabine Brose Senat: Wer nicht bar zahlen kann, darf mitfahren - Lücke im Kleingedruckten der BVG verlockt zur Busfahrt ohne Ticket In BVG-Bussen können Tickets seit 2020 nicht mehr bar bezahlt werden. Der Senat möchte das "schnellstmöglich" ändern. Auch die BVG hat ein Interesse an einer Neuregelung, denn durch eine Lücke im Kleingedruckten können verhinderte Barzahler offenbar umsonst fahren. Von F. Steinberg

Brandenburgs Infrastrukturminister Beermann: "Kein Bedürfnis"

Die Bundesregierung strebt im Rahmen des jüngsten Entlastungspakets ein Nachfolgeangebot des Neun-Euro-Tickets für 49 bis 69 Euro pro Monat an. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hatte ein zeitlich begrenztes, regionales Nachfolgeangebot in Aussicht gestellt. Sie plant eine Überbrückungslösung von Oktober bis Dezember 2022 für die Hauptstadt, bis ein bundesweites Ticket kommt. Beermann hatte dagegen am Montag gesagt, Brandenburg habe dort kein Bedürfnis. "Eine große Stadt, die weltweit für ihren ÖPNV [Öffentlicher Personennahverkehr] beneidet wird, und das fünftgrößte Flächenland in Deutschland, das stark durch den ländlichen Raum geprägt ist - das stellt eine große Herausforderung im Tarifgefüge dar."



Für ihn stehe im Vordergrund, das Angebot der Verkehrsunternehmen trotz drastisch steigender Energiepreise zu erhalten. Schon in der vergagenen Woche hatte sich Ministerpräsident Woidke (SPD) ähnlich geäußert: "Nur über billige Tickets zu reden, wäre für die Fläche Brandenburgs verfehlt."



dpa/Joerg Carstensen Ringen ums Übergangsticket - Für Giffeys Ticketidee tickt die Uhr Der Berliner Senat will schon ab Oktober ein Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket auf den Weg bringen. Doch nicht nur Brandenburg lehnt die Idee ab, auch sonst erweist sich das Projekt als höchst kompliziert. Von Thorsten Gabriel

Fahrgastverband kritisiert Brandenburg

Der Fahrgastverband IGEB kritisierte die bisherige Haltung der Brandenburger Landesregierung am Montag. Brandenburg müsse über seinen Schatten springen, forderte der stellvertretende Vorsitzende, Jens Wieseke, gegenüber rbb24 Brandenburg aktuell. Der Bund wolle anderthalb Milliarden Euro in ein Nachfolge-System investieren, die Länder müssten zusätzliches Geld dazugeben. "Berlin möchte es tun, Brandenburg ist da mehr als zögerlich - um nicht zu sagen: Es sagt: Nein", moniert Wieseke.



In der Hauptstadt wird derweil weiter an einer Übergangslösung für 29 Euro im Monat gearbeitet - bis es ab Januar vielleicht bundesweit ein 69-Euro-Ticket gibt. Aktuell sieht dieses vorübergehende Ticket aber nur die Geltungsbereich A und B vor und damit keine Verbindungen nach Brandenburg. Damit auch der Bereich C eingebunden wird, müsste sich Brandenburg finanziell beteiligen.



"Es ist eine Lösung für die Berlinerinnen und Berliner. Ich würde mir wünschen, dass es für ganz Brandenburg auch gelten würde", erklärte Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag. Die beiden Länder hätten jedoch unterschiedliche Bedingungen, auch finanziell, und damit müsse man umgehen, sagte sie der rbb24 Abendschau.