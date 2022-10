Straßensperrungen am Samstag - Tausende Teilnehmer bei AfD-Demo und Gegendemos in Berlin erwartet

Fr 07.10.22 | 15:59 Uhr

Bild: dpa/Peter Gercke

Die AfD will am Samstag mit mindestens 4.000 Teilnehmern in Berlin demonstrieren, die Polizei erwartet etwa 3.500 bei Gegenprotesten. Dutzende Versammlungen sind in der Stadt angemeldet. Berliner müssen sich auf viele Straßensperrungen einstellen.

Die AfD ruft für Samstag auf, unter dem Titel "Energiesicherheit und Schutz vor Inflation – unser Land zuerst!" in Berlin zu demonstrieren. Etliche Organisationen, Bündnisse und Initiativen wollen ab 12 Uhr Gegendemonstrationen abhalten. Die aktuelle Energiekrise konfrontiere Deutschland mit der "größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg", sagte der AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla zur Begründung für den Aufruf. Nach Angaben eines Sprechers der Berliner Polizei wurde eine Zahl von 4.000 Teilnehmern angemeldet, die AfD hat dafür bundesweit mobilisiert. Die Demonstration beginnt ab 13:30 Uhr mit einem Vorprogramm vor dem Reichstag. Der größte Protest gegen die AfD soll an der Wiese am Reichstagsgebäude in Hör- und Sichtweite der AfD-Demonstration stattfinden. Zudem sind laut Versammlungsbehörde weitere Demonstrationen gegen die aktuelle Regierungspolitik geplant. Insgesamt sind in der Stadt am Samstag 40 Versammlungen und Aufzüge angemeldet, auch zu völlig anderen Themen. Eine vollständige Liste finden Sie bei der Berliner Polizei [berlin.de].

dpa/Patrick Pleul Proteste in Brandenburg - Wie die Krise der AfD Auftrieb gibt Die Proteste gegen Krieg und Inflation in Ostdeutschland werden dezentral und von verschiedenen Gruppen organisiert. Gleichzeitig haben sie einen gemeinsamen Effekt: Die AfD kann sie für sich nutzen. Von Olaf Sundermeyer

Größte Gegendemo für 3.000 Teilnehmer angemeldet

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) hat als Teil des Bündnisses für ein weltoffenes und tolerantes Berlin zu einer der Gegendemonstrationen aufgerufen. Unter dem Motto "Solidarität ist unsere Antwort auf die Krise!" seien dazu rund 3.000 Menschen angemeldet, teilte die Polizeipressestelle auf Anfrage mit. Die Kundgebung soll um 13 Uhr in der Heinrich-von-Gagern-Straße nahe des Reichstags beginnen. Im Aufruf des Bündnisses heißt es: "Wir wollen eine klare und ehrliche Analyse ohne Sündenböcke, Rassismus und Verschwörungsdenken." Die AfD-Demonstration wolle die steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie instrumentalisieren. In Aufrufen von verschiedenen AfD-Verbänden und in den sozialen Medien zu der Demonstration werde in rassistischer und antisemitischer Weise gegen vermeintlich Schuldige der Krise gehetzt. Insgesamt waren ursprünglich 13 Gegendemos angemeldet, Stand Freitagmittag lag die Zahl bei zehn, mit angemeldeten Teilnehmerzahlen zwischen 50 und den 3.000 der größten Gegenkundgebung. Die Polizei kündigte an, die Demonstrationsfreiheit aller Teilnehmenden sichern zu wollen. Sollte die AfD-Demoroute blockiert werden, könne es sein, dass sie umgeleitet wird. Die Abschlusskundgebung ist auf dem Pariser Platz geplant.

Einschränkungen zwischen 10 und 22 Uhr

Die Berlinerinen und Berliner müssen sich zwischen 10 und 22 Uhr auf zahlreiche Straßensperrungen und Umleitungen einstellen; an den Demonstrationsstrecken gelten vielerorts Halteverbote. Die Polizei rät Autofahrern die Innenstadt in diesem Zeitraum wenn möglich zu meiden. Busse und Straßenbahnen werden ebenfalls entlang der Demorouten nur eingeschränkt fahren. Die BVG informiert am Samstag auf ihrer Seite zu den Einschränkungen [unternehmen.bvg.de]. Die Route der AfD-Demonstration: Platz der Republik - Scheidemannstr. - Dorotheenstr. -Wilhelmstr. - Unter den Linden - Friedrichstr. - Leipziger Str. - Potsdamer Platz - Ebertstr. - In den Ministergärten - Gertrud-Kolmar-Str. - An der Kolonnade - Wilhelmstr. - Behrenstr. - Glinkastr. - Unter den Linden - Wilhelmstr. - Dorotheenstr. - Scheidemannstr. - Heinrich.-v.-Gagern-Str. - Paul-Löbe-Allee - Platz der Republik. Orte von ausgewählten Gegendemonstrationen: "Omas gegen Rechts Berlin" (12 Uhr Scheidemannstraße/Simsonweg). "Die Vielen": "Glänzender Platz - Für ein solidarisches Miteinander. Nazis raus aus den Parlamenten!" (12 Uhr am Pariser Platz). "Reclaim Club Culture": "AfD wegbassen - ALLE HASSEN NAZIS" (14 Uhr, Europlatz). "Solidarität statt rechte Hetze" (14 Uhr, Invalidenstraße). Mobiler Gegenprotest: "Dinge, die wichtiger sind als Deutschland: Alles! Alles Allen statt Deutschland zuerst. Zeit für was Neues! Echsen-Antifa lacht Schwurbel und Nasen aus, die uns die soziale Frage klauen wollen“ (14 Uhr Wilhelmstraße, 15 Uhr Unter den Linden, 16 Uhr Friedrichstraße, 17 Uhr Wilhelmstraße, 19 Uhr Europaplatz). "Time to Listen": Kundgebung am Pariser Platz (16 Uhr).