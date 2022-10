Vorbereitungen in Berlin - Neuer Wahlleiter stellt Planungen für mögliche Wahlwiederholung vor

Fr 14.10.22 | 07:22 Uhr

Bild: Christoph Soeder/dpa

Der neue Wahlleiter in Berlin, Stefan Bröchler, will am Freitag erklären, wie eine Wahlwiederholung in der Hauptstadt vonstatten gehen könnte. Derweil haben die Vorbereitungen auf eine mögliche erneute Wahl in Berlin längst begonnen.

Einen Monat vor dem mit Spannung erwarteten Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofes zur Gültigkeit der letzten Wahl stellt der neue Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Freitag seine Planungen und nächsten Schritte vor. Dabei geht es vor allem um die kurzfristig nötigen Vorbereitungen für eine etwaige Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen vom 26. September 2021. Zudem dürften mittelfristige Reformvorhaben zur besseren Organisation und Durchführung von Wahlen eine Rolle spielen, etwa der Aufbau eines Landeswahlamts.

Gericht zieht komplette Wiederholung in Betracht

Am 28. September hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof bei einer mündlichen Verhandlung über Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl sehr deutlich eine komplette Wiederholung in Betracht gezogen. Bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl habe es viele schwere Wahlfehler gegeben, so Gerichtspräsidentin Ludgera Selting. Sollte das Gericht dem in seinem Urteil am 16. November folgen, müsste die Wiederholungswahl bis Mitte Februar stattfinden. Der Verwaltungswissenschaftler Bröchler ist seit 1. Oktober im Amt. Auf ihm lastet eine immense Verantwortung: Er soll dafür sorgen, dass sich ein Wahlchaos wie vor gut einem Jahr mit fehlenden, falschen oder gar eilig kopierten Stimmzetteln, zeitweise geschlossenen oder noch nach 18.00 Uhr geöffneten Wahllokalen nicht wiederholt. Bereits unmittelbar nach seiner Berufung durch den Senat hatte Bröchler angekündigt, zügig mit den Vorbereitungen für eine mögliche Wahlwiederholung zu beginnen.

Innenverwaltung: Mehr Wahlhelfer nötig

Sollte das Berliner Landesverfassungsgericht entscheiden, dass die Abgeordnetenhaus- und Bezirkswahl wiederholt werden muss, wird die Innenverwaltung die 90-Tage-Frist, innerhalb derer gewählt werden muss, voll ausschöpfen. Das bestätigte Sabine Beikler, die Sprecherin von Berlins Innensenatorin, dem rbb. Als Grund nannte sie die Wahlvorbereitungen, die Zeit brauchen. Normalerweise werde eine Wahl ein Jahr lang vorbereitet. Wenn das Landesverfassungsgericht am 16. November entscheidet, dass die Wahl wiederholt werden muss, wäre der letztmögliche Sonntag vor Ablauf der 90-Tage-Frist der 12. Februar 2023. Weil so viel zu tun ist, werde auch schon vor der Gerichtsentscheidung damit begonnen, Wahlhelfende zu rekrutieren. Würde damit erst nach der Gerichtsentscheidung am 16. November begonnen, wäre nicht genügend Zeit, so Beikler. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will mit dem Finanzsenator und dem Hauptpersonalrat sprechen, wie Anreize für Wahlhelfende geschaffen werden können. Die Innenverwaltung geht davon aus, dass es im Falle einer Wiederholungswahl mehr Wahlhelfende braucht, als im September 2021 zur Verfügung standen. Denn möglicherweise wird das Landesverfassungsgericht zusätzliche Auflagen machen, die erfüllt werden müssen.

Ausschreibung für Wahlzettel-Papier begonnen

Bereits jetzt läuft auch eine europaweite Ausschreibung für das nötige Papier, auf dem die Wahlscheine gedruckt werden können und für eine Druckerei. Egal welche Druckerei diesmal den Zuschlag zum Drucken der Wahlscheine bekommt - die Innenverwaltung kündigt an, Kontrollen durchführen zu wollen, um Fehler der Druckerei rechtzeitig vor der Wahl zu erkennen. Unterdessen bleibt eine gemeinsame Haltung der Ampelkoalition im Bundestag zum Umgang mit den Berliner Wahlfehlern bei der Bundestagswahl weiter in der Schwebe. Der Wahlprüfungsausschuss vertagte seine Sitzung am Donnerstag auf Antrag der Ampelfraktionen nach nur wenigen Minuten, bestätigte die Ausschussvorsitzende Daniela Ludwig (CSU) dem rbb. Ihren Angaben zufolge könnte der Ausschuss nun erst nächste Woche Donnerstag beschließen, in welchem Umfang die Bundestagswahl in der Hauptstadt wiederholt werden soll.

Die notwendige Abstimmung im Plenum des Bundestages wäre dann erst im November möglich. Bleibe es bei diesem Zeitplan, liefe die Frist für Einsprüche vor dem Bundesverfassungsgericht bis in den Januar hinein. Die Ampelfraktionen hatten ursprünglich gefordert, dass die Wahl in rund 420 Wahllokalen wiederholt werden müsse. Nach der mündlichen Verhandlung vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof war darüber zwischen SPD, FDP und Grünen jedoch wieder Streit ausgebrochen.

