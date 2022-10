#metoo habe vor allem das Problembewusstsein geschärft und sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit benannt. Das habe Frauen gestärkt, ihre Geschichten zu erzählen, so die Brandenburger Landesbeauftragte für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Manuela Dörnenburg. Denn: "Die Scham der Betroffenen ist die Macht der Täter", sagt sie. So sei die #metoo-Bewegung ein wichtiger Schritt das zu durchbrechen in Brandenburg und darüber hinaus.

Die Potsdamer CDU-Politikerin Anna Lüdcke kennt das. Vor zwei Jahren hat sie, nicht nur, aber auch deshalb den CDU-Fraktionsvorsitz im Potsdamer Stadtparlament aufgegeben. Damals war sie 24 Jahre alt. Sie erlebte Beleidigungen und Einschüchterungen vor allem im Netz. Darüber ärgert sich immer noch: "Weil ich das nicht erleben muss, dass es bei meinen männlichen Kollegen in der Fraktion so passiert […] sondern dass ich da herausgegriffen werde und dann so unter Druck gesetzt werde", erzählt Lüdcke. Eine größere Sensibilität innerhalb der Parteien und vielleicht auch Schulungen für Kommunalpolitiker könnten helfen, glaubt Lüdcke. Zudem wünscht sie sich, dass sich auch die Parteispitzen mit dem Thema auseinandersetzen und sich die Frage stellen: "Was passiert eigentlich auch in unseren Reihen?"

Gleich zwei Brandenburger Studien aus diesem Jahr befassen sich auch mit "Sexismus in der Politik". In der brandenburgischen Kommunalpolitik hätten - so die Studie " Frauen Macht Brandenburg 2022 " - es vor allem jüngere Frauen schwer, ernst genommen zu werden. Die aktuelle Erhebung aus dem Brandenburger Innenministerium gibt an, dass rund die Hälfte der interviewten weiblichen Amts- und Mandatsträgerinnen bereits Beleidigungen mit sexistischem Hintergrund, oder Anspielungen auf ihr Geschlecht erleben mussten (Kommunalstudie Brandenburg 2022).

Politikerinnen seien quer durch das Parteienspektrum von sexueller Belästigung betroffen, so die Studie des Bundes. (Parteikulturen und die politische Teilhabe von Frauen 10/2021). Claudia Sprengel, 33 Jahre alt, ist Co-Kreis-Vorsitzende der Linken in Brandenburg an der Havel. Dass das Aussehen von Frauen so viel Aufmerksamkeit bekommt, nervt sie. Inzwischen löst das bei ihr aber nur noch Trotzreaktionen aus. Der Ton in der Politik sei rau. Politik werde von Männern gemacht und die politische Kultur müsse sich ändern. Frauen müssten sich Verbündete holen, dafür setzt sie sich ein: "Man kann es immer wieder benennen und zeigen, dass es nicht okay ist. […] Wenn man immer nur alleine dagegen ankämpft, dann ist man irgendwann eben diese Gender-Tante, die immer wieder anstrengend ist."

Auch Lillas Roeder von den Bündnisgrünen, Sprecherin des Kreisvorstands Brandenburg an der Havel kämpft gegen den Sexismus in der Politik an. Sie nimmt aktuell an einer Video-Kampagne "Von Nüscht kommt Nüscht – Lokalpolitik selber machen" teil. Eine Initiative des Frauenpolitischen Rates Brandenburg. Roeder glaubt, dass sie damit etwas bewirken kann: "mit genau diesen Spots mit diesem Video auch zu zeigen, dass wir uns das nicht bieten lassen müssen und absolut nicht sollten, dass wir aufstehen, dass wir darüber reden."