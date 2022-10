Eine umfängliche Studie der Technischen Universität Berlin bescheinigt der Berliner Polizei, an vielen Stellen bereits intensiv zum und am Thema Rassismus zu arbeiten. Um Diskriminierungen strukturell zu vermeiden, fehle es aber durchaus noch an Offenheit und Sensibilität.

Um Diskriminierungen zu vermeiden, benötigt die Berliner Polizei einer aktuellen Studie nach mehr Offenheit und Sensibilität für das Thema Rassismus. Für eine "demokratische" und "rassismuskritische" Polizei brauche es fortlaufend die Bereitschaft der Beamten - insbesondere derer mit Verantwortung - sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, schreiben die Autoren der Technischen Universität (TU) Berlin in der "diskriminierungskritischen" Untersuchung der Polizei [berlin.de] , die am Freitag veröffentlicht wurde.

In Auftrag gegeben wurde die Studie 2021 vom damaligen Innensenator Andreas Geisel (SPD). Daneben beteiligt sich das Land Berlin auch an einer Studie des Bundes zu Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizisten, die das Bundesinnenministerium bei der Deutschen Hochschule der Polizei in Auftrag gegeben hat.

Für die Berliner Studie haben die Wissenschaftler nach eigenen Angaben 17 Verbände und Initiativen, die sich mit Rassismus gegen Schwarze, Muslime, Roma, Juden und Asiaten befassen befragt. Außerdem wurde die Alltagsarbeit der Polizisten mit Stress und aggressiven Personen begleitet und beobachtet. In dem 140-seitigen Bericht der TU heißt es zu den Bemühungen von Politik und Polizei: "Die Berliner Polizei arbeitet an vielen Stellen bereits intensiv zum und am Thema.

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Berliner Polizei, sagte im Hinblick auf die Studie am Freitag, er erwarte, "dass sich Politik und Polizeiführung diese ganz genau anschauen". Denn die Studie thematisiere eine Reihe von Maßnahmen, die notwendig seien, "um Polizeiarbeit in Berlin noch besser zu machen und das Wissen über die rechtsstaatlichen Aufgaben und Pflichten von Polizei in der Bevölkerung zu verbessern." Auf den ersten Blick sei jedoch schon deutlich geworden, dass eher bei den Rahmenbedingungen und der politischen Bildung in der Gesellschaft "als bei der tagtäglichen Polizeiarbeit in dieser Stadt Optimierungsbedarf" bestehe.