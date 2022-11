Hans Jürgen Felix Berlin Freitag, 25.11.2022 | 11:14 Uhr

Mit den Argumenten, mit denen jetzt dieses Reform zustande kamen spricht für sich. Würde mit der gleichen Lautstärke über Subvention Abrechnung gesprochen werden, würde was eintreten?!

Würde mit der gleichen Pauschale Aussage, dass die alle in der Hängematte liegen, über alle Mitglieder einer christlichen Partei sprechen, weil einige über fragwürdige, sorry moralisch fragwürdigen, Provision abrechnen, würde was eintreten.

Würde mit der gleichen Vehemenz über das Schwarzbuch vom Steuerzahler Bund gesprochen werden. ...

Würde die Verwaltung, gerade im Süden der Republik, die planstellen der Finanzämter aufstocken, so dass nach den Worten des Gesetzes die Steuer erhoben werden kann, würde was geschehen...

Wie eine Gesellschaft mit den Schwächsten umgeht, sagt etwas über....