Pepe Berlin Samstag, 12.11.2022 | 15:28 Uhr

Den Haushalt nochmals als Nachtragshaushalt um etliche Millionen immer wieder erhöhen. Hört sich für mich nach neuen Schulden an. Diese dann von den jetzt so zu bedauernden Enkeln und Urenkeln in der Zukunft beglichen werden müssen. Aber vielleicht kommt es ja garnicht dazu, wenn die Klimaversteher recht behalten. Vielleicht ist der Planet bis dahin ja schon zerbröselt oder die Menschheit, wie in den zahlreichen Endzeitszenarien befürchtet, ausgelöscht. Schulden somit erledigt. Also weiter so.