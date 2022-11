Senat richtet Notunterkunft für Geflüchtete in ehemaligem Flughafen Tempelhof ein

Demnach soll die Unterkunft in den Hangars 2 und 3 eine Kapazität von 1.000 bis 1.600 Personen haben. Sie werde gebraucht, "um Obdachlosigkeit von Geflüchteten vorzubeugen", hieß es. Noch vor Weihnachten soll die Unterkunft in Betrieb genommen werden.

Wegen der weiter hohen Zahl von ankommenden Geflüchteten in Berlin errichtet der Senat im ehemaligen Flughafen Tempelhof eine temporäre Notunterkunft. Das teilte die Sozialverwaltung am Mittwoch mit.

Bis Jahresende sollen in Berlin Unterkünfte für bis zu 10.000 Geflüchteten aufgebaut werden: winterfeste Zelte und Hallen in Leichtbauweise. Offen ist allerdings noch, wo dafür ausreichend Platz vorhanden ist.

Bis Jahresende sollen in Berlin Unterkünfte für bis zu 10.000 Geflüchteten aufgebaut werden. Das beschloss der Senat am Dienstag auf Drängen von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke). Auf Freiflächen in der Stadt sollen Hallen und Zelte für jeweils bis zu 2.000 Menschen errichtet werden.

Für die Umsetzung soll ein spezieller Stab aus mehreren Senatsverwaltungen gebildet werden. Die Sozialverwaltung will zudem weitere Stellen schaffen, weil sehr viel mehr Personal gebraucht werde, hieß es.