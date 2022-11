Scholz sagte den Ländern zudem eine weitere Beteiligung an den Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in Milliardenhöhe zu. Nach den Beratungen mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder sagte Scholz, dass der Bund in diesem Jahr nochmals 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Im nächsten Jahr will der Bund insbesondere für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine weitere 1,5 Milliarden Euro geben. An der Versorgung von Flüchtlingen aus anderen Ländern will sich der Bund demnach 2023 mit 1,25 Milliarden Euro beteiligen.



Dies sei eine "gute Verständigung, die uns in die Lage versetzt, die Aufgaben zu bewältigen, vor denen wir alle in dieser Hinsicht stehen", sagte Scholz. Er verwies darauf, dass der Bund in diesem Jahr schon Hilfe geleistet habe, auch durch die Entlastung, die bei den Ukraine-Flüchtlingen automatisch durch die Systematik der Sozialleistungen entsteht. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wurden zügig ins reguläre Sozialleistungssystem aufgenommen. Damit liegen die Kosten vor allem beim Bund. Bei Flüchtlingen, die zunächst über längere Zeit Asylbewerberleistungen beziehen, liegen die Kosten bei den Ländern.