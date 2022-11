Erzieherin Heilke hat jede Woche zwanzig Stunden, in denen sie sich ganz auf die Sprache der Kinder konzentrieren kann. Als "zusätzliche Sprachfachkraft" wird ihre Arbeit in dieser Zeit aus Bundesmitteln finanziert. Die pädagogische Gruppenarbeit übernehmen dann komplett die Kolleg:innen. "Luxus" nennt das Heilkes Chefin.

Dabei dürften die "Sprach-Kitas" eines der erfolgreichsten deutschen Kita-Förderprojekte sein. "Wir stellen fest, dass sehr viel mehr Sprechbereitschaft da ist. Dass Kinder Freude am Sprechen haben", sagt Martina Zander. Sie würden insgesamt mehr, vor allem aber spürbar mehr Deutsch miteinander sprechen statt in unterschiedlichen Muttersprachen.

Seit Beginn im Jahr 2016 nimmt die Neuköllner Kita Focus Familie am Bundesprogramm "Sprach-Kitas" teil. Der Bund finanziert darüber halbe Stellen an mehr als 350 Kitas in der Stadt, dazu Fortbildungs- und Supervisionsangebote. Allein nach Berlin gehen aus dem Programm mehr als 13 Millionen Euro jährlich. Aber Ende des Jahres ist damit planmäßig Schluss.

87 Prozent der Kinder in Zanders Kita an der Hermannstraße haben eine andere Muttersprache als Deutsch. Die Strategie der Sprach-Kita zielt darauf ab, sie in ihrer Mehrsprachigkeit zu fördern. Nur wer sich in der Muttersprache sicher fühlt, sagt die Fachkraft für Sprachliche Bildung Gabriela Heilke, kann eine zweite Sprache mit Leichtigkeit lernen. Darum schließt ihre Arbeit die Familien der Kinder ein: In Elterncafés gibt sie Impulse fürs Sprechen zuhause. Die Kinder können übers Wochenende spezielle Rucksäcke mitnehmen, darin kommunikationsfördernde Spiele und Bücher, nicht nur auf Deutsch. Wenn es gut läuft, motivieren die Kinder ihre Eltern zum Mitmachen.

Der dritte Fokus ihrer Arbeit in der Sprach-Kita – neben den Kindern und den Eltern – ist das Kita-Team. Alle kennen die pädagogischen Prinzipien, aber die Feinheiten der Sprachvermittlung können im stressigen Alltag schon mal auf der Strecke bleiben. Die zusätzliche Sprachfachkraft darf sich in Ruhe Zeit nehmen, ihren Kolleg:innen Tipps zu geben. Das sei zu Anfang ungewohnt gewesen, komme im Kollegium aber immer besser an. Die Kita-Leiterin beobachtet einen insgesamt bewussteren Umgang mit Sprache im Team.