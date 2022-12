Sven L. Berlin Donnerstag, 15.12.2022 | 15:04 Uhr

Man hat so einiges vergessen u.a. auch Menschen die noch nicht in Grundsicherung oder sonstige Sozialhilfe gefallen sind sondern knapp darüber liegen und aus verschieden Gründen wie z.b. Rente , Teilzeit , wechselnde Arbeitszeiten oder Arbeitsmodelle nicht ein Abo benötigen sondern nur ein Ticket für bestimmte Monate . Das gibt es aber weder beim 29 Euro Ticket noch beim 49 Euro Ticket . Diese Leute finanzieren mit Ihren Steuern und Abgaben also kräftig diese Vergünstigungen des ÖPNV mit ohne selbe in deren Genuss zu kommen . Sozial ausgewogen ist so etwas sicher NICHT !!