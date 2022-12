Gesundheitsversorgung in Berlin - Mediziner warnen vor gefährlichem Personalmangel in den Kinderkliniken

Wegen einer Welle von Atemwegsinfektionen bei Kindern warnen Mediziner in Berlin vor Engpässen in Kinderkliniken. Sie fordern, dringend Personal aufzubauen. Die Gesundheitsverwaltung schiebt die Schuld auf den Bund.



Angesichts der aktuellen Engpässe in den Berliner Kinderkliniken fordern Mediziner, mehr Personal aufzubauen. Die Krankenhäuser sind momentan durch eine Vielzahl von Kindern mit schweren Atemwegserkrankungen in einer angespannten Lage, teils müssen Betroffene nach Brandenburg verlegt werden.



Ärzte fordern mehr Studienplätze

Zu den Ursachen der aktuellen Krise und den notwendigen Maßnahmen gibt es verschiedene Ansätze. Eine verstärkte Ausbildung forderte Beatrix Schmidt, Delegierte für den Verband leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen Deutschland (VLKKD) und Chefärztin der Kinderklinik im St. Joseph-Krankenhaus in Tempelhof. "Es gibt einen Abbau der Medizin-Studienplätze, obwohl es einen Anstieg der Bevölkerung gibt", sagte sie dem rbb. Diese Fehlentwicklung müsse zügig behoben werden. Wenn man jetzt bei der medizinischen Ausbildung vorausschauend plane, könne man das Ruder in drei bis sechs Jahren rumreißen, so Schmidt. Denn so lange bräuchten die Ausbildungen von Ärzten und Pflegepersonal.



Bis dahin bräuche es "einfach nur ein Notfallplan", sagt Schmidt. Die Berliner Gesundheitssenatorin Gote habe aber auf mehrfache Gesprächsanfragen immer abgesagt. "Dass unsere Zukunft davon abhängt, wie wir unsere Kinder versorgen, ist, glaube ich, vielen Menschen nicht bewusst", betonte die Chefärztin.

Auch Klemens Raile, Vorsitzender Berliner Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (BGKJ), forderte gegenüber dem rbb, das Thema Kinder und Jugendliche und deren Gesundheit ganz oben auf die Agenda zu setzen. "Herr Lauterbach muss eindeutig für die auskömmliche Finanzierung der Pädiatrie sorgen und das möglichst ab Januar 2023", sagt er. Es sei nicht auszuschließen, dass es irgendwann richtige Blackouts gibt, wo für Kinder, die in Rettungsstellen liegen oder akut krank sind, keine Betreuungskapazitäten mehr gefunden werden, so Raile.

dpa/Marijan Murat Ärzte warnen - Steigende RSV-Fallzahlen stellen Kinderkliniken vor Probleme Kinderkliniken kommen an ihre Grenzen: Das RS-Virus verursacht eine große Welle an Atemwegserkrankungen. Betroffen sind vor allem Kleinkinder. Das Problem seien aber nicht die hohen Fallzahlen, sondern Personalmangel, warnt Kinderarzt Jakob Maske.

Gesundheitsverwaltung weist Kritik zurück

"Das was wir als Land machen können, das tun wir bereits - und wir gehen dieser wirklich dramatischen Situation nach", sagte Armaghan Naghipour, Berliner Staatssekretärin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (parteilos), am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Sie verwies auf mehrere erfolgte Schritte nach einem ersten offenen Brief von Ärzten zu dem Thema aus dem Vorjahr. Der Senat habe seitdem einiges unternommen, um die Situation anzugehen, sagte sie. Als Ursachen für die aktuelle Situation nannte die Staatssekretärin die "strukturelle Unterfinanzierung der Kinder- und Jugendmedizin in Verantwortung des Bundesministeriums für Gesundheit", einen Mangel an Pflegekräften und "aktuell verschärfend" eine Vielzahl an Atemwegsinfektionen. Naghipour zufolge sollte es am Montagnachmittag ein weiteres Treffen von Thomas Götz (Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretär für Gesundheit und Pflege, mit Berufsverbänden geben. Sie sprach zudem von weiterer Gesprächsbereitschaft von Senatorin Ulrike Gote (Bündnis 90/Die Grünen).

Auch Götz wies am Sonntagabend auf eine Unterfinanzierung der Pädiatrien durch den Bund hin. "Die Situation ist durchaus dramatisch, nicht nur in Berlin", sagte er der rbb24 Abendschau. Im Moment gehe es darum, die akute Belastung von den Kliniken wegzubekommen - "das tun wir, indem wir schauen, welche Ressourcen - die begrenzt sind - gibt es. Wir brauchen ein gutes Verhältnis zwischen ambulanter Versorgung und stationärer Versorgung. Diejenigen, die dringend stationär behandlungsbedürftig sind, müssen einen Platz haben."



Langfristig müssten aber andere Lösungen gefunden werden. "Die Fachkräfte sind letzten Endes Mangel", so Götz. Man versuche dem abzuhelfen, indem zum Beispiel ausländische Fachkräfte ihre Abschlüsse schneller anerkannt bekämen. Man müsse über andere Finanzierungssysteme nachdenken. Für die derzeitige Akutsituation würden nur die schon zuvor angedachten Maßnahmen helfen - so sollen unter anderem Betten, die wegen akuten Pflegekräftemangels stillgelegt sind, durch den Einsatz von "mixed Teams" aus Erwachsenen- und Kinderkrankenpflegern wieder in Betrieb genommen werden.

Brandbrief an Gesundheitssenatorin

Zuvor hatten mehrere Kinderärzteverbände in einem Brandbrief an die Gesundheitssenatorin vor "unverantwortbaren Zuständen" in den Kinderarztpraxen sowie in den Krankenhäusern gewarnt. Schon jetzt gebe es Tage, "in denen in keiner der Berliner Kinderkliniken mehr ein freies Bett zu finden ist und Eltern für ihr Neugeborenes keine/n Kinder- und Jugendarzt/-ärztin finden", heißt es in dem Schreiben, das dem rbb vorliegt. Wegen der schlechten Versorgungslage kämen Kinder in Berlin schon jetzt zu Schaden. "Wir sehen die Gesundheit und auch das Leben unserer Kinder und Jugendlichen massiv bedroht", schrieben Vertreter der Berliner Gesellschaft für Pädiatrie, des Berufsverbandes der Kinderärzte, des Verbandes der leitenden Kinder- und Jugendärzte sowie der Initiative Berliner Kinderkliniken.

Robert-Koch-Institut rechnet mit stärkerer Ausbreitung von RSV

Zurzeit kommen besonders viele mit RSV erkrankte Kinder auf Intensivstationen. Zuletzt hatte die Berliner Charité am Donnerstag angekündigt, angesichts der angespannten Situation ein Netzwerk für Kindermedizin mit den anderen Kinderkliniken Berlins einzurichten.



RSV steht für Respiratorisches Synzytial-Virus, ein Erreger von akuten Atemwegserkrankungen. Es wird von Mensch zu Mensch verbreitet, vor allem durch Tröpfcheninfektion. Der Nachweis von RS-Viren erfolgt nach einem Abstrich im Labor.



Das Robert Koch-Institut rechnet damit, dass sich akute Atemwegserkrankungen in den nächsten Wochen noch deutlich stärker ausbreiten als bisher. In der vergangenen Woche sei die Zahl der erfassten Fälle auf sieben Millionen gestiegen, schreibt das RKI in seinem Wochenbericht. Die sogenannten RSV-Infektionen führen dazu, dass vor allem Säuglinge und Kleinkinder ins Krankenhaus kommen.

