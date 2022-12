Es habe einen Grund, dass die Demonstranten der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" so viel in Berlin veranstalten, sagte Wegner am Donnerstag radioeins vom rbb. "Weil hier die Leute nicht fürchten müssen, dafür bestraft zu werden. Das muss sich ändern", so Wegner.

Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" hatten sich am vergangenen Donnerstag auf dem Rollfeld des BER festgeklebt und den Flugverkehr für eineinhalb Stunden lahmgelegt.

Außerdem hatten sie in den vergangenen Wochen vielerorts Blockade-Aktionen in Berlin und Brandenburg durchgeführt. Sie klebten sich auf Straßen oder auch an Gemälden in Museen fest und bespritzten Kunstwerke mit Lebensmitteln, ohne sie aber zu beschädigen. In der Folge entbrannte eine Debatte über Strafen oder mögliche präventive Maßnahmen.



In Bayern wurden einige Aktivisten zur Verhinderung weiterer Aktionen für jeweils bis zu 30 Tage in Gewahrsam genommen. Dies hatte ebenfalls zu teils harter Kritik geführt.