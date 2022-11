Christoph Berlin Donnerstag, 24.11.2022 | 17:23 Uhr

Einfach unfassbar!

Vor allem, was hier so geschrieben wird. Ich finde die Art und Weise des Protests in keiner Weise sinnvoll oder unterstütze diese. Die Botschaft dahinter aber um so mehr.

Bei Kommentaren wie "Schneepflug einsetzen", "Terror", "Extremismus" etc. muss ich einfach nur kotzen. Richtige Terroristen schaden Menschen konkret (Körperverletzung oder gar Tod)!

Und wer Schadenersatz möchte, der darf den doch fordern. Aber nicht hier, sondern beim Gericht. Alles machbar!