Paddy Berlin Dienstag, 10.01.2023 | 10:44 Uhr

Nun, das ist der laschen Politik geschuldet. Das ändert sich auch nicht mehr mit Maskenpflicht. Wer nicht will, der macht in der Stadt was er will. Das ist doch nix Neues. Ob da nun Regeln, Richtlinien oder sonst was aufgestellt werden. Es interessierte diese Leute nicht. Warum dann noch alle anderen unnötig gängeln.

Jemand, der sich und seine Liebsten schützen will, der verhält sich von allein auch danach.

Jemanden, dem das egal ist und nur das Ego zählt, da ist so oder so alles vergebens!