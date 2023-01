Peter a Berlin Freitag, 06.01.2023 | 16:30 Uhr

Wozu auf die WHO hören, wenn es doch Querdenker, Populisten und Wissenschaftsleugner gibt.



Die WHO-Empfehlung ins deutsche übersetzt:



“Wann sollte in der Öffentlichkeit eine Maske getragen werden?

-In Innenräumen, in denen die Belüftung bekanntermaßen schlecht ist oder nicht beurteilt werden kann oder in denen das Belüftungssystem nicht ordnungsgemäß gewartet wird, unabhängig davon, ob ein Abstand von mindestens 1 Meter eingehalten werden kann;

-in Innenräumen mit angemessener Belüftung, wenn ein Abstand von mindestens 1 Meter nicht eingehalten werden kann;

-in Außenbereichen, in denen ein Abstand von mindestens 1 Meter nicht eingehalten werden kann.”



https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-masks