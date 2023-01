Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) dringt drauf, dass der Bund weitere Schritte gegen Engpässe bei der Medikamentenversorgung unternimmt. Konkret sollten etwa Fiebersäfte für Kinder an einer zentralen Produktionsstätte im Land hergestellt und dann an Brandenburgische Apotheken abgegeben werden, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte.