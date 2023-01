Zu wenig Teilnehmer in Präsenz

Die Rundfunkratssitzung des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) ist vertagt worden. Am Freitag waren 13 Mitglieder des Gremiums in Berlin zu einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung erschienen. Um beschlussfähig zu sein, hätten mindestens 15 der aktuell 29 Mitglieder vor Ort sein müssen. Die Sitzung soll nun am kommenden Freitag nachgeholt werden.