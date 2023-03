toberg Mittwoch, 29.03.2023 | 19:01 Uhr

"Das Problem der vollen Busse sei hingegen neu."

So neu ist das nicht dort. Dies betrifft aber wirklich nur 3 Busse unserer ORP Busgesellschaft. Nämlich den Bus frühs als Schulbus bis Neuruppin oder Rheinsberg und Mittags und frühen Nachmittag zurück. Ideal ist die Anbindung ÖPNV in Herzberg Mark nicht. Die paar Busse sind echt nur für Schüler ausgelegt und in den Ferien ist das Angebot noch ausgedünnter. Einzig die Regionalbahn fährt zu passenden Ausbildungszeiten von Herberg Mark nach Rheinsberg und Nachmittags zurück. Es wäre geboten, wenn der Kreis irgendwelche Kurse entweder in Herzberg anbietet oder in Rheinsberg. In Rheinsberg natürlich nur passend zu den ÖPNV Zeiten.

Dass der Landkreis erst mit konkreten Vorhaben rausrücken kann, wenn der Mietvertrag unterschrieben ist, ist wohl auch klar. Logisch, dass vorher schon die Gerüchteküche und die Volksseele kocht.

75 "Neubewohner" dort gehen ja noch. Frage mal jemand in Flecken Zechlin nach, welches Verhältnis dort bald ist...