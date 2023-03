Die Landkreise in Brandenburg sehen sich bei der Unterbringung von Geflüchteten an der Belastungsgrenze. Es fehle an Wohnraum, Geld und klaren Leitlinien. Darüber wollen Vertreter der Kreise und der Landespolitik beraten.

Erst am Dienstag hatte sich die Brandenburger Koalition auf ein Aktionspaket verständigt, um Kommunen wegen der steigenden Flüchtlingszahl zu entlasten. Aber schon am Tag danach melden zwei Parteien Bedenken an.

Menschen mit schlechten Bleibechancen sollen nun, wie alle anderen auch, bis auf weiteres in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes bleiben - und zwar bis zu anderthalb Jahre, in Ausnahmefällen auch bis zu zwei Jahre. Nur Familien mit Kindern sollen künftig noch nach spätestens einem halben Jahr auf die Landkreise verteilt werden. Zudem soll die Kapazität der Landeserstaufnahmeeinrichtungen um 3.000 Plätze auf rund 8.000 aufgestockt werden.

In der vergangenen Woche dann entschied sich die Koalition für einen Kompromiss: Die von CDU-Innenminister Michael Stübgen vorgeschlagene zentrale Obhut-Einrichtung für Geflüchtete ohne Bleibeperspektive soll es vorerst nicht geben. Dagegen hatten sich die Grünen, einer der Koalitionspartner am rot-schwarz-grünen Bündnis, ausgesprochen.

Lindemann zufolge fehlt es in Oder-Spree momentan an Wohnungen und sozialer Infrastruktur. Kurzfristig seien diese Probleme aber kaum zu bewältigen. "Ich muss aber jetzt Verträge machen, die bis in den siebenstelligen Bereich hineingehen, ohne zu wissen, wer den ganzen Spaß denn finanziert", sagte der Landrat weiter.

Im Barnim seien im vergangenen Jahr mehr Geflüchtete aufgenommen worden als jemals zuvor, sagte Landrat Daniel Kurth (SPD). Da Kapazitäten seien erschöpft. Zwar solle der Humanismus weiterhin im Vordergrund stehen, um Menschen in Not zu helfen, "aber diese unglaubliche Kraftanstrengung kann nur gemeinsam gelingen", so Kurth. "Deshalb sind wir als Landkreise daran interessiert, im Schulterschluss dem Ministerium und der Landesregierung deutlich zu machen, was unsere Erwartungshaltung ist." So sehe er bei den Erhöhungen der Erstaufnahme-Kapazitäten noch Diskussionsbedarf, so Kurth.

Auch bleibe die angedachte Ausweitung der Verweildauer "weit hinter dem zurück, was die Erwartungshaltung der Landkreise ist", sagte Kurth. Zudem forderte er, dass die Gerichtsverfahren in Sachen Asyl deutlich beschleunigt werden müssen. "In der Geschwindigkeit, die wir da an den Tag legen, können wir in Brandenburg nicht Tausende zusätzliche Plätze an den Start bringen."