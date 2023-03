Ein kostenloses Mittagessen für alle in Kita, Hort und Schule: Ginge es nach der Linksfraktion im Landtag, sollte das in Brandenburg möglich sein. Doch der Antrag scheiterte. Mit der Begründung tat sich die Koalition schwer. Von Michael Schon

Aus Sicht der Linken wäre das Problem einfach abzustellen: Das Mittagessen in Kita, Hort und Schule müsste kostenlos sein, finanziert vom Land, das die Einnahmeausfälle bei den Kita-, Hort- und Schulträgern pauschal ausgleicht. So forderte es die Fraktion.

Was Kathrin Dannenberg zu Beginn der Debatte schilderte, dürfte niemanden im Plenarsaal des Potsdamer Landtags kalt gelassen haben: Immer mehr Kinder würden in den Kitas von ihren Eltern vom gemeinsamen Essen abgemeldet, erzählte die bildungspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion. Es klang verstörend: "Diese Kinder müssen beim Essen dabeisitzen und den anderen Kindern beim Essen zuschauen", sagte Dannenberg am Freitag im Parlament. Eine pädagogische und menschliche Katastrophe sei das. Hungernde Kinder - offenbar Alltag in Brandenburg im Jahr 2023.

Damit soll die Landesregierung nach dem Willen der Linken eine Entwicklung ausgleichen, die sich mit dem Preisanstieg im vergangenen Herbst und Winter verschärft hat: Familien mit geringem Einkommen können ihren Alltag immer schwerer finanzieren. Nahrungsmittelpreise machen einen Großteil der Inflation aus, das trifft nach Einschätzung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung vor allem einkommensschwache Haushalte - und Familien mit vielen Kindern [boeckler.de].

Zwar haben Familien, die staatliche Hilfe wie Bürger- oder Wohngeld erhalten, einen Anspruch auf kostenloses Mittagessen in Kindergärten und Schulen. Allerdings sind für viele Betroffene die Hürden offenbar zu hoch.

Das zeigen Erfahrungen aus dem Potsdamer Stadtteil Am Schlaatz, einer Gegend, in der besonders viele Menschen wenig Geld zur Verfügung haben. In einem am Donnerstag veröffentlichten Brief mehrerer Potsdamer Sozialverbände an Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) werden Gründe dafür genannt: Familien müssten das kostenlose Mittagessen erst beantragen.

Manche scheiterten an sprachlichen Hürden oder seien beim Ausfüllen aus anderen Gründen auf die Hilfe von Sozialarbeitern angewiesen. Wenn sie das geschafft hätten, warteten sie oft bis zu einem halben Jahr auf den Bewilligungsbescheid. In dieser Zeit müssten sie die Kosten vorstrecken. Pro Kind könnten das in Potsdam bis zu 120 Euro sein.

Für Familien, die auf Transferleistungen angewiesen sind, ist das eine Ansage. Die Folge: An der Gesamtschule "Am Schilfhof" nehmen nach Angaben der Sozialverbände nur zehn Prozent der Jugendlichen das angebotene Mittagessen an. Die Bildungspolitikerin Dannenberg fasste es so zusammen: "Die gut gemeinten Entlastungsprogramme zeigen keine ausreichende Wirkung und kommen einfach nicht ausreichend bei den Familien an."