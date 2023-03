In Potsdam werden drei weitere Unterkünfte für Geflüchtete entstehen. Das kündigte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch an. Demnach sollen das Haus 2 auf dem Campus der Landeshauptstadt und das Nedlitzer Holz am Campus Jungfernsee Geflüchtete aufnehmen. Zudem wird die bereits bestehende Unterkunft Marquarder Chaussee erweitert.

"Wir müssen als Stadt unsere gesetzlichen Pflicht erfüllen und für eine Unterbringung der Geflüchteten Sorge tragen", erklärte Schubert: "Waren die Zahlen von ankommenden Geflüchteten in Brandenburg in den Monaten Januar und Februar dieses Jahres leicht rückläufig, so ist dies lediglich als Momentaufnahme zu bewerten."