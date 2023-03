Tausende Menschen demonstrieren in Berlin für Gleichberechtigung

Gleiche Rechte für Frauen: Auf dieser Maxime ruht der Internationale Frauentag. In Berlin solidarisierten sich Menschen mit den Protesten im Iran oder forderten bessere Arbeitsbedingungen für Frauen hierzulande.

In Berlin haben am Mittwoch mehrere Demonstrationen zum Internationalen Frauentag begonnen.

Einer der ersten Züge startete am Vormittag am Rosa-Luxemburg-Platz. Dabei geht es um Solidarität mit den Frauen im Iran. Nach Angaben der Polizei beteiligen sich daran rund 1.000 Menschen. Ziel ist der Platz der Republik.



Dort versammelten sich am Reichstagsgebäude nach rbb-Schätzungen zunächst mehrere Hundert Teilnehmer zu einer Kundgebung unter dem Titel "Gemeinsam sind wir mächtig".