Matthias FF Samstag, 25.03.2023 | 09:59 Uhr

Oft genug schon gesagt ein komplexes globales Thema auf den Vergleich von zwei % Werten zu reduzieren, entbehrt jeglicher Ernsthaftigkeit.

Unvollständige Gedanken:

Der historische deutsche Anteil am Klimawandel liegt deutlich höher als die 2%.

Beim pro Kopf Ausstoß spielt DEU ebenfalls ganz oben mit, knapp über China.

Wo findet global die energieintensive Grundstoffindustrie für die ganze Welt am intensivsten statt?

Wie hoch ist somit unser indirekter Anteil an der chinesischen Bilanz?

Ja Deutschland exportiert auch sehr viele Produkte in denen allerdings signifikant chinesisches CO2 „enthalten“ ist.

Was wenn China den Motor in Schwung gebracht hat. Wenn irgendjemandem so ein straffer Plan, wie jetzt in Berlin diskutiert, zuzutrauen ist dann China. Frage der Zeit. Beim Ausbau EE ist China bereits um Längen Weltmarktführer.