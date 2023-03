Warnstreik am Montag und Dienstag

Lehrkräfte in Berlin setzten ihre Warnstreiks für kleinere Klassen in der kommenden Woche fort. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat Lehrer, Sozialpädagogen und Schulpsychologen für Montag und Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Die GEW fordert seit zwei Jahren Verhandlungen über kleinere Klassen und einen entsprechenden Tarifvertrag. "Alle demokratischen Parteien waren sich vor der Wahl einig, dass wir kleinere Klassen und bessere Bedingungen in den Schulen brauchen", sagte der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann laut einer Mitteilung. "Also stehen wir wieder auf der Straße, damit die Arbeitsbedingungen in der Bildung endlich Priorität bekommen beim neuen Berliner Senat."