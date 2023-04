Rechtsextremismus, Corona, Krieg in der Ukraine: Im vergangenen Jahr ist politisch motivierte Kriminalität in Brandenburg davon geprägt gewesen. Auffällig bei diesen Delikten ist zudem eine zunehmende Gewaltbereitschaft. Von Andreas B. Hewel

Damit setzt sich ein langjähriger Trend bei der Entwicklung politisch motivierter Straftaten in dem Bundesland fort. 2013 lag die Zahl solcher Straftaten noch bei 1.786. Seither stieg sie stetig an. Nur in den Jahren 2018 und 2020 gingen die Straftaten kurzzeitig zurück, um danach nur umso deutlicher wieder anzusteigen.

Die Corona-Proteste haben zu mehr politisch motivierten Straftaten in Brandenburg geführt. Der Anstieg ist deutlich. Der Staatsschutz hat eine größere Protestbewegung in einem bestimmten Teil der Gesellschaft ausgemacht.

Deutlich angestiegen sind wiederum Fälle, die einer ausländischen Ideologie zugeordnet werden. Sie sprangen 2022 von sechs auf 89 Straftaten. Die meisten davon sind im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu sehen. Oft handelte es sich dabei um das Zeigen des verbotenen Z-Zeichens , das in Russland als Symbol für die Befürwortung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine steht."

Schaut man sich unter diesen Straftaten nur die politisch motivierten Gewalttaten an, dann erreichen auch diese 2022 einen neuen Höchststand in Brandenburg: Auf 300 Fälle sind diese Art von Gewaltdelikten gestiegen. 2021 waren es noch 179.

Die Aufklärungsquote ist dagegen leicht gesunken von 52,5 Prozent im Jahr 2021 auf 48,2 Prozent im vergangenen Jahr. Das Innenministerium erklärt dies mit der hohen Zahl der Straftaten, die bei Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen verübt wurden.

Gesunken ist die Aufklärungsquote allerdings auch bei der Gewaltkriminalität: Sie sank von 81 Prozent auf 79,1 Prozent. Dabei führte das Innenministerium in der Vergangenheit bereits an, dass die Aufklärungsquote in diesem Bereich in Brandenburg immer über dem Bundesdurchschnitt lag. Das, so das Innenministerium, sei auch in diesem Jahr zu erwarten. Die Zahlen des Bundes aber liegen noch nicht vor.