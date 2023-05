Die für Samstag in Berlin angekündigte Pro-Nakba-Demo jüdischer Berliner ist am Nachmittag nach mehreren Zwischenfällen von der Anmelderin für beendet erklärt worden. Zuvor war es laut Polizei zu "mehreren antisemitischen Ausrufen" gekommen. Nach dem polizeilichen Verbot einer palästinensischen Nakba-Demonstration in Berlin waren offenbar mehrere Teilnehmer dieses Protestzugs zu der zweiten Demonstration gewechselt. Daraufhin schritten die Beamten ein.

Die Palästinenser-Demonstration am Samstag bleibt verboten. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Der Beschluss ist unumstößlich. Gleichzeitig will die Polizei mehr Präsenz zeigen, um zu beobachten, ob das Verbot auch eingehalten wird.

Der palästinensische Gedenktag "Nakba" - arabisch für "Katastrophe" - erinnert am 15. Mai an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels.

Die palästinenschische Demonstration war per Gerichtsurteil verboten worden, weil die Polizei dort - wie in der Vergangenheit - mit Volksverhetzung und Gewalt rechnete.



Dagegen hatten jüdische Berliner in einem offenen Brief protestiert. Forderungen nach Gleichberechtigung seien nicht antisemitisch, hieß es in dem Schreiben. Die von ihnen initiierte Demo war nicht verboten worden.