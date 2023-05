Protest am Brandenburger Landtag - AfD-Rednerin Bessin beim Hissen der Regenbogenflagge ausgepfiffen

Mi 17.05.23 | 14:19 Uhr

dpa/P. Pleul Video: rbb24 Brandenburg aktuell | 16.05.2023 | Bild: dpa/P. Pleul

Zum "Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie" sind am Mittwoch vor vielen Gebäuden in Berlin und Brandenburg Regenbogenflaggen gehisst worden. Im Hof des Landtags in Potsdam wurde gegen eine AfD-Rede protestiert.



Die Brandenburger AfD-Landesvorsitzende Birgit Bessin hat am Mittwoch zunächst keine Rede zum Hissen der Regenbogenfahne im Hof des Landtags gehalten. Etwa 100 Menschen protestierten in Potsdam gegen die angekündigte umstrittene Rede der AfD-Politikerin mit bunten Fahnen und Transparenten. Bessin wurde fünf Minuten lang ausgepfiffen, so lange wie ihre Redezeit betragen hätte. "Das ist ein starkes Stück", sagt Bessin in einer ersten Reaktion.



Mit dem Hissen der Regenbogenfahne würdigt der Landtag jedes Jahr den "Internationalen Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie". Nach Angaben des Landtags hatten sich die Fraktionen darauf geeinigt, dass zu Gedenktagen reihum Redner entsandt werden können. In diesem Fall war Bessin an der Reihe, die auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag ist.

AfD dem Turnus nach an der Reihe

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) hatte die Entscheidung, die AfD-Fraktion sprechen zu lassen, am Dienstag verteidigt. "Zu den Grundrechten und zum Wesenskern der Demokratie zählt auch, seine Meinung ungehindert äußern zu können. Dazu gehört es umgekehrt, andere Meinungen anzuhören, auch wenn sie vielleicht nicht der eigenen entsprechen", erklärte Liedtke in einer Pressemitteilung. Es sei bereits 2019 zwischen den Fraktionen festgelegt worden, dass anlässlich der Flaggenhissung jedes Jahr im Wechsel Vertreterinnen aller Fraktionen sprechen. Nachdem alle anderen Fraktionen in der Vergangenheit mit einer Rede vertreten waren, falle dieses Recht in diesem Jahr der AfD-Fraktion zu. Birgit Bessin ist als Landtagsabgeordnete AfD-Sprecherin für Familie und Frauen.



Kritik von Verbänden und anderen Fraktionen

Zuvor war die Entscheidung von Interessenverbänden und den anderen Fraktionen kritisiert worden. Vertreter der Landeskoordinierungsstelle "Queeres Brandenburg" appellierten an Liedtke auf den Turnus zu verzichten. Es sei queeren Personen nicht zuzumuten, dass die AfD "vor dem Landtag eine Bühne für Herabwürdigungen und Hetze bekommen soll". Auch der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg protestierte. "Aus Sicht der queeren Communitys ist das mehr als nur ein Ärgernis, war es doch Frau Bessin, die mit besonderem Eifer viele der queerfeindlichen Anträge der AfD im Landtag in Wort und Tat vertreten hat", teilte der Verband mit.

Im Landtag hatten sich Abgeordnete der Linken und Grünen gegen Bessin als Rednerin gestellt. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Sebastian Walter, verwies darauf, dass "Frau Bessin 2017 einen Antrag der AfD-Fraktion vor[stellte], wonach Brandenburg die 'ideelle und finanzielle' Förderung von LGBT*-Projekten einstellen solle". "Eine derartige Förderung von Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen sind schließlich eine nicht hinnehmbare 'Übervorteilung' der queeren Community gegenüber der 'heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft'", hätte sie demnach gesagt, erklärte Walter.

SPD-Geschäftsführer Ludwig Scheetz sagte, man müsse im Nachgang diskutieren, wie man künftig die Instrumentarien des Präsidiums und der Geschäftsordnung nutzen könne.

Wegner hisst Regenbogenflagge in Berlin

Der neue Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte beim Aufziehen der Flagge vor dem Roten Rathaus, damit bekenne sich die Stadt "zum Miteinander in Vielfalt". Berlin sage jeglicher Diskriminierung, Ausgrenzung und Hasskriminalität den Kampf an. Wegner kündigte außerdem an, einen Queer-Beauftragten einsetzen zu wollen. Am Dienstag hatte Wegner im Roten Rathaus einen "Kiss Kiss Berlin-Regenbogenkuchen" angeschnitten. Veranstalter war das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo, das jährlich einen Bericht über gemeldete Fälle queerfeindlicher Gewalt veröffentlicht.

Sendung: rbb24 Brandenburg Aktuell, 16.05.2023, 19:30