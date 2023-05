Es sei bereits 2019 zwischen den Fraktionen festgelegt worden, dass anlässlich der Flaggenhissung jedes Jahr im Wechsel Vertreterinnen aller Fraktionen sprechen. Nachdem alle anderen Fraktionen in der Vergangenheit mit einer Rede vertreten waren, falle dieses Recht in diesem Jahr der AfD-Fraktion zu. Birgit Bessin ist als Landtagsabgeordnete AfD-Sprecherin für Familie und Frauen.

"Zu den Grundrechten und zum Wesenskern der Demokratie zählt auch, seine Meinung ungehindert äußern zu können. Dazu gehört es umgekehrt, andere Meinungen anzuhören, auch wenn sie vielleicht nicht der eigenen entsprechen", erklärte Liedtke in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Zuvor war die Entscheidung von Interessenverbänden und Fraktionen kritisiert worden. Vertreter der Landeskoordinierungsstelle "Queeres Brandenburg" appellierten an Liedtke auf den Turnus zu verzichten. Es sei queeren Personen nicht zuzumuten, dass die AfD "vor dem Landtag eine Bühne für Herabwürdigungen und Hetze bekommen soll". Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg protestierte. "Aus Sicht der queeren Communitys ist das mehr als nur ein Ärgernis, war es doch Frau Bessin, die mit besonderem Eifer viele der queerfeindlichen Anträge der AfD im Landtag in Wort und Tat vertreten hat", teilte der Verband mit.

In Berlin hat am Dienstag anlässlich des Aktionstages der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) im Roten Rathaus einen "Kiss Kiss Berlin-Regenbogenkuchen" angeschnitten. Veranstalter ist das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo, das jährlich einen Bericht über gemeldete Fälle homophober Gewalt veröffentlicht. Wegner kündigte in einer Pressemittelung Strategien für "queere Sicherheit und gegen Queerfeindlichkeit" an. Am Mittwoch soll die Regenbogenflagge vor dem Abgeordnetenhaus, dem Roten Rathaus und anderen politischen Gebäuden gehisst werden.