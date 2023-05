Die Berliner Linkspartei wird in Zukunft von einer Doppelspitze geführt. Auf dem Landesparteitag in Köpenick wurden Franziska Brychcy und Maximilian Schirmer am Samstagnachmittag als neue Parteivorsitzende gewählt.

Nachdem nun ein Generationenwechsel vollzogen ist - die neuen Vorsitzenden sind beide in den 30ern - will sich die Linke in den kommenden Monaten auch inhaltlich neu aufstellen. Die neuen Parteivorsitzenden Brychcy und Schirmer stellten in ihren Bewerbungsreden Themen wie bezahlbare Mieten, gute Gesundheitsversorgung und Bildung, einen funktionierenden ÖPNV sowie den Kampf gegen Rassismus in den Mittelpunkt. Sollte es aus der Stadtgesellschaft einen weiteren Volksentscheid zur Enteignung großer privater Wohnungsunternehmen geben, werde die Linke diesen unterstützen, hieß es.

Brychcy kündigte an, die Linke werde die schwarz-rote Regierung inhaltlich unter Druck setzen, die "Rückschrittskoalition" könne sich warm anziehen. "Jede Abgeordnetenhaus-Sitzung wird ein Fest", so Brychcy.