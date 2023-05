Vor Schülern in Kleinmachnow - Bundeskanzler Scholz nennt Klebe-Aktionen "völlig bekloppt"

Mo 22.05.23 | 17:36 Uhr

dpa/S. Stache Audio: rbb24 Inforadio | 22.05.2023 | Angela Ulrich | Bild: dpa/S. Stache

Olaf Scholz hat deutlich gemacht, was er von den Aktionen der "Letzten Generation" hält - nämlich nichts. Beschleunigte Verfahren gegen die Aktivisten, wie vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner vorgeschlagen, sehen Juristen kritisch.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Anklebe-Aktionen von Klima-Demonstranten der "Letzten Generation" kritisiert. Vor Schülerinnen und Schülern in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) sagte Scholz am Montag: "Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße." Er habe den Eindruck, dass es auch nicht dazu beitrage, dass irgendjemand seine Meinung ändere, sondern es ärgerten sich vor allem alle. "Das ist eine Aktion, von der ich glaube, dass sie nicht weiterhilft", sagte Scholz. Anlass des Kanzler-Besuchs an der Eigenherd-Schule war ein EU-Projekttag.

Detlef Günther Staus zum Wochenstart - Berliner Polizei löst alle Blockaden der "Letzten Generation" auf Auch am Montag sind in Berlin wieder Straßen von Mitgliedern der "Letzten Generation" blockiert worden. Betroffen war unter anderem die Stadtautobahn. Wie die Polizei mitteilte, sind die Straßen mittlerweile wieder frei.

Staatsanwälte bei schnelleren Verfahren skeptisch

Im Hinblick auf schnellere Verfahren gegen Klima-Blockierer äußerte sich der Vorsitzende der Vereinigung der Berliner Staatsanwälte, Ralph Knispel, unterdessen kritisch. Wenn die Justiz schnellere Urteile fällen solle, müssten "Polizei und Justiz auch so ausgestattet werden, dass wir tatsächlich in die Lage versetzt werden, schnell zu verhandeln", sagte Knispel dem rbb. In Berlin liege es nicht an mangelnder Qualität von Polizei oder Justiz, "sondern es sind einfach die strukturellen Voraussetzungen, die in Berlin nicht so gegeben sind, dass diese Verfahren schnell beendet werden können", betonte Knispel. In einem Interview mit der "BZ am Sonntag" hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) vorgeschlagen, dass Staatsanwälte bei Klebe-Aktionen vor Ort sein sollten. Dies ermögliche eine schnellere Beweisaufnahme und ein schnelleres Urteil, so Wegner. Knispel sieht das nach eigenen Angaben anders: Allein die Anfahrt für die Staatsanwälte sei schwierig, weil die Aktionen der "Letzten Generation" häufig an vielen Orten in Berlin zugleich stattfänden. Auch eine schnellere Beweisaufnahme halte er nicht für machbar.

LG will im ganzen Land blockieren

Klima-Demonstranten hatten in den vergangenen Wochen immer wieder den Verkehr in Berlin lahmgelegt. Die "Letzte Generation" kündigte an, ihre Aktionen in den kommenden Wochen auf ganz Deutschland auszuweiten. Einzelheiten sollen am Mittwoch mitgeteilt werden.