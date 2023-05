Read Saleh hatte den Antrag der Berliner Jusos offenbar gründlich gelesen – und erkannt, dass die SPD-Nachwuchsorganisation einen Nerv seiner Partei getroffen hatte. In seiner Eröffnungsrede zeigte Saleh sich selbstkritisch und verzichtete auf das Bashing der rot-grün-roten Koalition, die die Jusos nur allzu gerne fortgesetzt hätten. Die SPD habe vor den Wiederholungswahlen eigentlich gut regiert, "aber wir standen gegen das negative Gefühl der nicht funktionierenden Stadt – nach einer vergeigten Wahl und nach Jahrzehnten politischer Verantwortung." Den innigen Wunsch der Partei, die Basis bei der Aufarbeitung stärker einzubeziehen, habe er verstanden.

Salehs Co-Landesvorsitzende, die ehemalige Regierende Bürgermeisterin und jetzige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey dagegen verteidigte in ihrer Eröffnungsrede die Koalition mit der CDU offensiv. Ein Weiter-so mit Grünen und Linken hätte die SPD nur noch tiefer herabgezogen. Die Koalition mit der CDU sei zudem die einzige Alternative zum vollständigen Machtverlust der SPD gewesen, so stelle Giffey es dar: "Wir waren kurz davor: Schwarz-Grün lag in der Berliner Luft, das ist eindeutig."

Giffeys Erzählung über die Rettung der Berliner SPD durch die ungeliebte Koalition mit der CDU aber wollten nur wenige Genossen an diesem Abend hören – sondern Selbstkritik. Für die Juso-Vorsitzende Sinem Tasan-Funke dürfe man das Problem mit der schwindenden Akzeptanz bei der Wählern nicht Grünen und Linken anlasten: "Die Verantwortungsfrage immer auf andere zu schieben, macht uns am Ende unglaubwürdig." Als Lösungsansatz hatten die Jusos in ihren dreiseitigen Initiativantrag namens "Luft zum Atmen“ vorgelegt. Neben einer „schonungslosen Aufarbeitung der Wahlniederlage" mit externer Begleitung, einem „Visionsprozess“ mit breiter Mitgliederbeteiligung richtet sich die Kernforderung direkt gegen die aktive Parteiführung.