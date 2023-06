Die Bundesregierung hat am Mittwoch ihre Nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Auf 74 Seiten wurden die Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands und Ansätze zu deren Bekämpfung aufgeschrieben. Erstmals in der Geschichte Deutschlands gibt es so ein Papier. Neben militärischen Bedrohungen geht es auch um Cybersicherheit, wirtschaftliche Sicherheit und den Klimawandel. Themen, die auch für Berlin und Brandenburg relevant sind.

In der Nationalen Sicherheitsstrategie gehe es nicht nur um militärische Sicherheit, wie der Bundeskanzler betonte. "Drei Dinge sind entscheidend: Stärke der demokratischen Institutionen, Stärke der Wirtschaft und Zusammenhalt der Gesellschaft", so Scholz.

Es war ein historischer Auftritt, als Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP), Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) um elf Uhr vor die Presse trat. So eine prominente Besetzung hat es in einer Bundespressekonferenz mindestens seit den Siebzigern nicht mehr gegeben, hieß es vor Beginn.

Cyber-Straftäter professionalisieren sich und agieren verstärkt aus dem Ausland. Das sind zwei Ergebnisse einer Konferenz für Cyber-Sicherheit in Potsdam. Die Lage für deutsche Behörden und Unternehmen ist angespannt - nicht zuletzt in Folge des Kriegs gegen die Ukraine.

Verwundbarkeiten im Cyberraum erkennt auch der Experte für Sicherheitspolitik, Rafael Loss. Bezogen auf die Nationale Sicherheitsstrategie sagt er: "Der große Wurf ist nicht gelungen". Weder in der Cybersicherheit noch in Fragen der Klimakrise. Sie ist auch in Berlin und Brandenburg spürbar. Lange Trockenphasen lassen etwa die Pegelstände der Oder absinken und sorgen dafür, dass das Tempelhofer Feld eher gelb statt grün ist. Nun wird befürchtet, dass in Berlin und Brandenburg das Trinkwasser knapp werden könnte.

Damit das nicht passiert, möchte die Bundesregierung nun die Wasserressourcen sichern und schützen. Dazu heißt es: "Neben der Anpassung an lange Trockenperioden sorgt die Strategie für einen verbesserten Schutz unseres Trinkwassers." Wie genau dieser Schutz hier in Berlin und Brandenburg aussehen könnte, steht nicht auf den 74 Seiten. Rafael Loss kritisiert diese "Lücke zwischen den Ambitionen, die in der Strategie Ausdruck finden und der fiskalischen Realität."