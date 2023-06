Die Expertenkommission zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin übergibt am Mittwoch ihren Abschlussbericht an den Senat.



Laut dem Bericht, der dem rbb vorliegt, ist die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin juristisch möglich. Die Kommissionsvorsitzende Herta Däubler-Gmelin (SPD) will den Abschlussbericht um 13 Uhr im Roten Rathaus an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und an Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) überreichen. Anschließend erläutern Däubler-Gmelin und zwei weitere Kommissionsmitglieder die Inhalte.