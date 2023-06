Flüchtlingspolitik - Berliner Grüne fordern Kauf von Hostels für Geflüchtete

Sa 10.06.23 | 11:41 Uhr

Bild: dpa/Kira Hofmann

Um Geflüchtete in Berlin besser unterzubringen, schlagen die Grünen den Kauf von Hotels und Hostels vor. Das geht aus einem Papier hervor, das dem rbb vorliegt. Zunächst hatte der Tagesspiegel (Bezahlinhalt) berichtet.



Bisher werden die entsprechenden Zimmer in Hotels und Hostels angemietet. Sie sollten dauerhaft zu Unterkünften umgebaut werden, heißt es in dem von den Grünen Bürgermeistern Stefanie Remlinger (Mitte), Clara Hermann (Friedrichshain-Kreuzberg) und Jörn Oltmann (Tempelhof-Schöneberg) sowie von der Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch unterzeichneten Papier.

Grüne lehnen Großunterkünfte in Tegel und Tempelhof ab

Die Grünen beklagen, dass nur ein Teil der seit 2016 im Senat beschlossenen Modularen Unterkünfte für Geflüchtete, sogenannte MUF, gebaut und in Betrieb sind. Diese müssten rasch realisiert werden. Dies könnten die Bezirke nicht allein leisten. In der Pflicht sei auch der Bund. Der müsse die zugesagten Grundstücke der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zur Verfügung stellen. Auch die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH und die kommunalen Wohnungsunternehmen seien gefragt.



Weitere Großunterkünfte auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel und auf dem Tempelhofer Feld lehnen die Grünen als "Irrweg" ab. CDU-Fraktionschef Dirk Stettner hatte diesen Schritt vorgeschlagen.



Die Grünen fordern außerdem bessere Betreuungsangebote für Kinder in den bestehenden Großunterkünften und Nachbarschaftsprogramme im Umfeld aller großen Gemeinschaftseirichtungen. In dem Papier heißt es auch, die Unterbringung der Geflüchteten sei eine gesamtstädtische Aufgabe, zu der alle Bezirke ihren Anteil leisten müssten.

Ankunftszentrum in Tegel wird länger betrieben

Bereits beschlossen ist, dass das Ukraine-Ankunftszentrum in Tegel deutlich länger genutzt werden soll als bisher geplant. Nach dem ersten Treffen der neuen Senats-Task Force "Flucht und Asyl" Ende Mai erklärte die Berliner Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD), das Ukraine-Ankunftszentrum im früheren Terminal C und die Leichtbauhallen davor würden voraussichtlich "weit über 2023 hinaus" benötigt.



In Tegel gibt es derzeit Platz für 4.500 Flüchtlinge, aktuell sind 2.800 Plätze belegt. Nach Berechnungen des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) wird das Zentrum im August voll sein.

