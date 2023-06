In ihrer politischen Rede zur Eröffnung des Parteitags warf Susanne Mertens der Koalition von CDU und SPD vor, sie gehe das Problem des Klimawandels und seiner Folgen nicht ausreichend an und schone die Menschen, anstatt Veränderungen anzustoßen. "Es ist verantwortungslos, den Menschen Sand in Augen zu streuen - und es ist gefährlich", so Mertens. Das schwarz-rote Bündnis, so die grüne Co-Landesvorsitzende, "nutzt all denjenigen, die am liebsten alles so lassen wollen, wie es ist". Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD sei ein "Füllhorn von falschen Versprechungen".



Den neuen schwarz-roten Senat unter Kai Wegner (CDU) sieht Mertens von Anfang an als beschädigt an. Grund sei die Wahl des Regierenden Bürgermeisters im Abgeordnetenhaus Ende April, als Wegner erst im dritten Wahlgang gewählt wurde.