Gleich zwei offene Briefe gab es im Vorfeld des zweiten Brandenburger Sozialgipfels am Donnerstag in der Staatskanzlei. Mehrere Sozialverbände hatten zu Wochenbeginn Bilanz gezogen, sieben Monate nach dem ersten Zusammentreffen: Das Kartellamt als Preiskontrolleur - ein zahnloser Tiger, der Nahverkehr - für arme Menschen zu teuer, ein Kündigungs-Moratorium für Wohnraum in Händen von Land oder Kommunen – noch immer nicht flächendeckend eingeführt. Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege beklagte außerdem in einem gesonderten Brief, dass die Situation von Geflüchteten in Brandenburg nicht ausreichend berücksichtigt werde.