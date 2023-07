berichter Mittwoch, 12.07.2023 | 12:56 Uhr

Der Inlandsgeheimdienst, auch VS genannt, ist eine weisungsgebundene Abteilung des CDU geführten Innenministers, er ist kein Verfassungsgericht. Seine Aussagen sind in diesem Kontext zu bewerten. Nach Umfragen ist in Brandenburg die AfD stärkste politische Kraft. Die Brandenburger CDU hatte bei den letzten Landtagswahlen nur einen einzigen Direktkandidat durchgebracht. Im aktuellen PolitPro Wahltrend zur Landtagswahl in Brandenburg erreichen die Parteien folgende Werte: AfD 26.7%, SPD 21.6%, CDU 18.6%

Ob demnächst der VS auch die 26.7 % der prognostizitierten Wahlbevölkerung als "rechtsextremistisch" einstuft?