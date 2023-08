Der Berliner Senat will die Familienarbeit an Schulen in sozial benachteiligten Stadtquartieren verbessern. Dafür sollen an 16 Grundschulen Familienzentren entstehen.

In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz, über die am Freitag zuerst der "Tagesspiegel" berichtet hatte, nennt die Bildungsverwaltung Einzelheiten des Modellprojekts. Danach soll in jedem der 16 Stadtquartiere, die der Senat als sozial benachteiligt einstuft - etwa die Thermometersiedlung in Steglitz-Zehlendorf oder Marzahn-Nord -, an einer Grundschule ein Familienzentrum entstehen.

Bis auf Pankow und Charlottenburg-Wilmersdorf sind alle Bezirke am Modellprojekt beteiligt.

Ausgewählt wurden:

- drei Grundschulen in Reinickendorf (Lauterbach-Grundschule / Hermann-Schulz-Grundschule / Reginhard-Grundschule)

- zwei in Spandau (Grundschule im Beerwinkel / Christian-Morgenstern-Grundschule),

- zwei in Mitte (Vineta-Grundschule / Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule)

- zwei in Neukölln (Hermann-Boddin-Schule / Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg) - zwei in Marzahn-Hellersdorf (Schule am grünen Stadtrand / Kolibri-Grundschule)

- jeweils eine in Friedrichshain-Kreuzberg (Otto-Wels-Grundschule)

- Lichtenberg (Randow-Schule)

- Steglitz-Zehlendorf (Mercator-Grundschule)

- Tempelhof-Schöneberg (Nahariya-Grundschule)

- Treptow-Köpenick (Schule am Pegasuseck)