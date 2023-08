Folgendes Szenario: Wenn in Potsdam die Lampen ausgehen, weil flächendeckend der Strom ausfällt, sollen an 16 sogenannten Katastrophenschutz-Leuchttürmen die Lichter weiter brennen. In gut 24 Stunden sollen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk etwa in Turnhallen Sitzplätze für gut 150 bis 200 Menschen einrichten, Licht- und Wärmeaggregate installieren und für Getränke sorgen. Für die Ausrüstung dieser Katastrophenschutz-Leuchttürme will die Stadt Potsdam 1,95 Millionen Euro ausgeben.